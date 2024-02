Milleproroghe: Guerra (Pd), decreto premia chi non paga le tasse e ritardatari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche il decreto Milleproroghe "si chiude con l'ennesimo premio a chi non paga le tasse. Da un lato si permette di pagare con ritardo le rate della rottamazione sia a chi è decaduto dal beneficio perché non ha pagato, sia a chi è in regola con i pagamenti, senza alcun versamento di interessi. Una vera pacchia: è come ottenere un prestito dallo Stato a tasso zero. Dall'altro il ravvedimento speciale, per regolarizzare le dichiarazioni fiscali con sanzioni fortemente ridotte, viene esteso a tutto il 2022. Gli interessi sono richiesti solo sulle ultime rate, ma solo al 2 per cento, mentre quelli legali sarebbero del 5 per cento". Lo dichiara, in una nota, Maria Cecilia Guerra, deputata del Partito democratico, che aggiunge: "Con i miei emendamenti avevo detto: se riapri i termini e ritardi il pagamento di quanto dovuto per rottamazioni e ravvedimenti vari, fai almeno pagare gli interessi legali. Se estendi di un ulteriore anno il ravvedimento speciale, fai almeno partecipare chi non ne ha già approfittato l'anno scorso, perché errare è umano ma perseverare è diabolico. I miei emendamenti sono stati bocciati e il messaggio a chi evade è sempre lo stesso: puoi dormire sonni tranquilli, dammi il tuo voto". (Com)