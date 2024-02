Sanità: sindacati rispondono a Rocca, "servizio in emergenza, assunzioni urgentissime"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimiamo la nostra preoccupazione per le parole pronunciate dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in Consiglio Regionale sull'assunzione dei 228 vincitori del concorso per assistente amministrativo, bandito nel 2020 dalla Asl Roma 1 come capofila. Per noi è semplicemente assurdo dichiarare che non c'è l'urgenza di assumere. I nuovi ingressi di personale nelle aziende sanitarie e ospedaliere della regione non sono urgenti, ma urgentissimi". Così in una nota Giancarlo Cenciarelli, Giancarlo Cosentino e Sandro Bernardini, vertici di Fp Cgil Roma Lazio, Cisl Fp Lazio e Uil Fpl Roma e Lazio, sulle dichiarazioni del governatore del Lazio riportate oggi dalle agenzie stampa. (segue) (Com)