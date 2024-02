Sanità: sindacati rispondono a Rocca, "servizio in emergenza, assunzioni urgentissime" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non accettiamo che si provi a dividere le lavoratrici e i lavoratori con una narrazione, da parte dell'amministrazione regionale, che vede alcune professionalità meritevoli di attenzione a discapito di altre: il servizio sanitario regionale pubblico per funzionare ha bisogno di tutte le figure professionali, amministrativi inclusi. Nell'auspicare che si dia risposta in tempi brevi alle persone che hanno vinto una selezione pubblica e che hanno il diritto previsto dalla legge ad essere chiamate in servizio, ricordiamo al presidente Rocca che la sanità regionale non ha un eccesso di personale amministrativo ma è drammaticamente sotto organico su tutti i profili: infermieri, oss, tecnici, professionisti, ostetriche, personale di assistenza. E' una situazione che dura da troppi anni e che merita tutta l'attenzione e la più rapida capacità di soluzione", si legge nella nota. (segue) (Com)