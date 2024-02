Rai: Carotenuto (M5s), Daspo serve per censori come Morelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Daspo "servirebbe per il senatore leghista e, ahinoi, sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alessandro Morelli per le sue dichiarazioni sconclusionate ed inaccettabili. Come si può affermare così impunemente che la libertà di opinione dovrebbe essere limitata come dice lui? Non si rende conto da solo che in un Paese democratico come il nostro, nonostante ci siano persone come lui al governo, togliere la parola a un artista è un inaccettabile? Il problema qui, però, non è Morelli, ma il fatto che non ci sia nessuno al governo e nella maggioranza che abbia il coraggio di smentire le sue castronerie. E il silenzio è complicità, anche quando a parlare è un alfiere minore come Morelli". Lo afferma il capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione di Vigilanza Rai, Dario Carotenuto.(Rin)