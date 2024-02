Egitto-Turchia: storica visita di Erdogan al Cairo scrive nuova pagina delle relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La storica visita in Egitto del presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, scrive una nuova pagina delle relazioni tra i due Paesi. Lo dimostra la dichiarazione congiunta firmata oggi al Cairo dal capo dello Stato turco e dall’omologo egiziano, Abdel Fattah al Sisi, per il riavvio delle riunioni del Consiglio di cooperazione strategica ad alto livello. Era dal 2012 che Erdogan non si recava in Egitto: a seguito del colpo di Stato del 2013 nel Paese nordafricano, che ha portato al rovesciamento dell’allora presidente Mohamed Morsi - appartenente al movimento dei Fratelli musulmani e sostenuto da Ankara - e al successivo insediamento di Al Sisi, i rapporti tra i due Paesi sono diventati sempre più tesi. È solo negli ultimi anni che Ankara e Il Cairo sono tornate gradualmente a riavvicinarsi, nell’ambito del nuovo approccio di Erdogan di ergere la Turchia a snodo di stabilità nella regione, tentando di instaurare un dialogo con tutti gli attori. Ad accomunare Turchia ed Egitto anche il sostegno economico dei Paesi del Golfo, in particolare Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita, che fin da subito hanno appoggiato Al Sisi, anche attraverso finanziamenti, e che hanno tutto l’interesse di impegnarsi per la stabilità dell’Egitto, il Paese arabo più popoloso con oltre 106 milioni d abitanti. (segue) (Res)