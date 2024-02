Egitto-Turchia: storica visita di Erdogan al Cairo scrive nuova pagina delle relazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall’inizio del 2021, le delegazioni di Ankara e del Cairo si erano incontrate più volte per colloqui esplorativi. Nel giugno del 2022, l’allora ministro del Tesoro e delle Finanze turco, Nureddin Nabati, aveva partecipato al vertice annuale della Banca islamica per lo sviluppo al Cairo, diventando il primo ministro della Turchia a visitare l’Egitto dopo 9 anni. Successivamente, nel novembre del 2022, Erdogan e Al Sisi si erano incontrati per la prima volta in Qatar per i Mondiali di calcio. I due leader si sono poi visti in altre occasioni, tra cui il vertice G20 che si è tenuto in India lo scorso settembre. Come ha spiegato ad “Agenzia Nova” Valeria Giannotta, direttrice scientifica dell’Osservatorio Turchia del Centro studi di politica internazionale (Cespi), il contesto internazionale, ma soprattutto regionale, è oggi cambiato rispetto al 2013, l’anno che ha segnato il congelamento delle relazioni tra Ankara e Il Cairo. “Oggi Ankara si erge a leader regionale, tentando, almeno dal punto di vista della visione di Erdogan, a ergersi ad hub di pace e stabilità. Sostanzialmente la normalizzazione con l’Egitto era un passo necessario”, ha detto Giannotta. (segue) (Res)