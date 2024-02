Egitto-Turchia: storica visita di Erdogan al Cairo scrive nuova pagina delle relazioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo momento, a unire Turchia ed Egitto è soprattutto la questione palestinese. “Entrambi gli Stati sono sullo stesso dossier, la questione sta a cuore sia al Cairo che ad Ankara, da una parte per prossimità geografica, dall’altra per un fatto ideologico. Entrambi sostengono la creazione di due Stati distinti, cioè lo Stato israeliano e lo Stato palestinese”, ha spiegato l’esperta del Cespi, aggiungendo che occorre prendere in considerazione anche il tema della sicurezza. “Quindi evitare una escalation del conflitto nella Striscia di Gaza, evitare flussi migratori e soprattutto tentare di mediare per un cessate il fuoco e per una situazione che riporti una certa stabilità, in particolare per restringere quelli che sono i margini che possano creare ulteriori elementi di frizione e spillover regionali”, ha precisato Giannotta. Non a caso, pertanto, la situazione a Gaza ha trovato ampio spazio nel corso della conferenza stampa congiunta che si è tenuta oggi al Cairo tra Erdogan e Al Sisi. “La Turchia è pronta a collaborare con l’Egitto per la ricostruzione della Striscia di Gaza. Continueremo a collaborare per fermare lo spargimento di sangue”, ha detto il capo dello Stato turco, sottolineando che “Israele dovrebbe evitare di portare i suoi massacri a Rafah”, nel sud della Striscia, dove rischiano di intensificarsi gli attacchi, e che “la disumanizzazione di Gaza è inaccettabile”. “La comunità internazionale non dovrebbe permettere questa situazione. Il cessate il fuoco e gli aiuti umanitari a Gaza sono la nostra priorità”, ha aggiunto Erdogan. Un concetto, quello del cessate il fuoco, ribadito anche dallo stesso presidente egiziano, assicurando di essere d’accordo con l’omologo. (segue) (Res)