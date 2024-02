Egitto-Turchia: storica visita di Erdogan al Cairo scrive nuova pagina delle relazioni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da non sottovalutare ci sono però anche le questioni economiche. Secondo i dati della Banca centrale d'Egitto, la Turchia è il quinto partner commerciale dell'Egitto. E sia Erdogan che Al Sisi hanno evidenziato di voler innalzare non solo il livello delle relazioni bilaterali, ma anche il valore degli scambi commerciali tra i due Paesi a 15 miliardi di dollari. “L’Egitto sta facendo importanti investimenti nel settore della difesa e sono fiducioso che collaboreremo ulteriormente per sviluppare progetti comuni”, ha inoltre sottolineato il capo dello Stato turco. Come ha osservato Giannotta, “ci sono diverse aziende turche che operano con capitale egiziano” e il nuovo dialogo tra i due Paesi “è anche a supporto di nuove sinergie in ambito di difesa, in cui la Turchia si è già elevata a fornitore di droni, quindi di strumenti di difesa area, in diverse zone della regione”. Da non dimenticare infatti l’accordo raggiunto per l’acquisizione di droni turchi da parte del Cairo. “Questo va a sigillare e formalizzare ulteriormente un processo di normalizzazione che oggi si avvia formalmente, e che soprattutto assume una connotazione pubblica e di importanza strategica”, ha sottolineato l’esperta del Cespi. (segue) (Res)