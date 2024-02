Egitto-Turchia: storica visita di Erdogan al Cairo scrive nuova pagina delle relazioni (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito della visita in Egitto, Erdogan è stato accompagnato da una delegazione di ministri composta tra gli altri dal ministro delle Finanze e del Tesoro, Mehmet Simsek, dal ministro della Difesa, Yasar Guler, dal ministro della Salute, Fahrettin Koca e dal ministro dell’Industria e della Tecnologia, Mehmet Fatih Kacir. In questo contesto, la delegazione turca ha avuto una riunione con quella egiziana, durante la quale sono stati discussi una serie di progetti. In particolare, il ministro del Commercio e dell’industria egiziano, Ahmed Samir, ha discusso del piano per creare una città industriale turca in Egitto specializzata nei settori tessile, automobilistico, alluminio, macchinari, attrezzature e tecnologie avanzate, con l’obiettivo di renderla uno snodo per le esportazioni destinate ai mercati dell'Europa, degli Stati Uniti, del Golfo Arabico e dei mercati africani. Un altro tema importante al centro delle discussioni al Cairo è stato quello relativo all’energia. Giannotta ha ricordato che la Turchia “per tanto tempo è stata isolata da alcune logiche energetiche", soprattutto dopo la stesura di quello che doveva essere l’East-Med, un progetto sostanzialmente proposto da Ankara. “Con la normalizzazione dei rapporti, la Turchia rientra in queste logiche di approvvigionamento energetico all’interno di un quadro regionale molto più ampio, anche perché l’aspirazione di Erdogan è quella di fare del Paese anche un hub energetico regionale utile a convogliare il gas da Caucaso e Medio Oriente in Europa, utile per la diversificazione delle fonti, soprattutto verso i mercati vicini”, ha spiegato l’esperta del Cespi. (segue) (Res)