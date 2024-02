Egitto-Turchia: storica visita di Erdogan al Cairo scrive nuova pagina delle relazioni (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli effetti della missione del presidente turco al Cairo si riflettono dunque in una serie di settori e questioni sensibili a livello regionale. Una dichiarazione congiunta firmata da Erdogan e Al Sisi al termine dei colloqui conferma l’esistenza di “legami storici e culturali comuni profondamente radicati”, che fungono da base per “sviluppare la cooperazione al servizio degli interessi comuni dei due Paesi e dei rispettivi popoli” e per “promuovere pace, stabilità, e prosperità”, oltre che per “rafforzare ulteriormente le relazioni in ogni campo”. Come viene spiegato nel documento firmato, i due presidenti presiederanno congiuntamente le future riunioni del Consiglio di cooperazione strategica ad alto livello, che si riunirà alternativamente ogni due anni in Turchia e in Egitto. Il coordinamento dei lavori e la preparazione delle agende di ciascuna riunione saranno curati dai ministri degli Esteri dei due Paesi. (Res)