Napoli: domani presentazione mostra multimediale "Totò fa... Centro"

- A 126 anni dalla nascita l'Associazione culturale Kaos 48 celebra il Principe della risata con una mostra multimediale che ricongiunge idealmente - attraverso l'arte - il rione d'origine dell'artista al Centro direzionale. "Totò fa... Centro" sarà una "passeggiata" simbolica della grande maschera comica e drammatica dai vicoli della Sanità ai grattacieli della City progettata dall'architetto giapponese Kenzo Tange, grazie alle preziose testimonianze messe a disposizione dall'Archivio Fotografico Sergio Siano. La conferenza stampa di presentazione si terrà domani, giovedì 15 febbraio, alle 11, presso la sede dell'associazione in via Giovanni Porzio 4, is. G5. Interverranno l'assessore comunale al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato; l'assessore regionale alla Scuola, alle Politiche sociali e giovanili Lucia Fortini; i presidenti di terza e quarta Municipalità, rispettivamente Fabio Greco e Maria Caniglia; Elena Anticoli De Curtis, figlia di Liliana; il fotoreporter Sergio Siano, i fondatori di Kaos 48 Stefano Nasti e Fabrizio Scomparin con la componente del Comitato scientifico Giuliana De Lorenzo. Modera il capo del settore Cultura e Spettacoli de "Il Mattino", Federico Vacalebre. Seguirà, alle 19, l'inaugurazione del vernissage nella Factory Creativa di Area 35LAB (in via Giovanni Porzio 4, is. G5), mentre la mostra sarà visitabile fino a sabato 17 febbraio. (segue) (Ren)