Napoli: domani presentazione mostra multimediale "Totò fa... Centro" (2)

- "Perché dedicare un nostro contributo ad Antonio De Curtis in arte Totò? Abbiamo pensato che sarebbe interessante coinvolgere e fondere due quartieri apparentemente distanti, l'uno popolare e storico, l'altro moderno e cuore economico della città - spiegano Nasti e Scomparin - portando così lo spirito verace e creativo della Sanità al Centro direzionale, apparentemente più freddo ma altrettanto importante. Come? Attraverso un'immaginaria passeggiata di Totò dal Centro antico di Napoli fino a quella che una volta veniva considerata la zona industriale. Il suo attaccamento alle origini è noto a tutti. Alcuni luoghi a lui cari sono stati valorizzati e vengono visitati ogni giorno dai turisti: perfino un busto di Salvatore Scuotto de La Scarabattola, pensato prima per il Museo Totò (da tempo programmato ma non ancora realizzato), per ora visitabile sulla pubblica via, che diventerà un'installazione durante la mostra". L'esposizione, pensata dunque come una passeggiata che Totò verrà a fare con la sua arte comica ma anche drammatica, verrà ripercorsa con numerosi contenuti fotografici provenienti dall'Archivio Fotografico Sergio Siano, ma anche con filmati, oggetti, libri, scritti e canzoni, tutti curati da Kaos 48. (Ren)