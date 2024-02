© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forniture statunitensi di farina per la popolazione civile palestinesi non stanno arrivando nella Striscia di Gaza “alla velocità che ci aspettavamo”. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, durante un briefing con la stampa. “Ci aspettiamo che Israele rispetti gli impegni presi e faccia entrare queste forniture”, ha detto. (Was)