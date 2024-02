Italia-Romania: Gualtieri, a Roma faremo iniziativa per suggellare rapporto strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma "può dare una mano per rafforzare il rapporto tra Italia e Romania e per questo stiamo cercando di fare qualcosa di importante e simbolico per esprimere a Roma questa amicizia". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a seguito dell'incontro con il primo ministro Marcel Ciolacu e una delegazione di autorità della Romania in Campidoglio. (Rer)