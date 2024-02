Lazio: Novelli (M5s), Consiglio senza più alcun peso politico, maggioranza ha svilito ruolo centrale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La maggioranza alla Regione Lazio ha azzerato completamente le prerogative del Consiglio Regionale e dei consiglieri e questo episodio non è altro che la dimostrazione di come viene percepito anche all'esterno, un organo la cui centralità democratica non dovrebbe mai essere messa in discussione e che invece viene svilito. Abbiamo comunque dato il nostro voto favorevole, in Aula, ai Piani d'Assetto ritenendo importante il raggiungimento di un risultato che si aspettava da decenni, ma non smetteremo di rivendicare con forza il ruolo centrale del Consiglio regionale a garanzia della democrazia che, alla Regione Lazio come al Governo nazionale, sembra essere ormai solo un concetto vacuo", conclude Novelli. (Com)