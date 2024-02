Serbia-Croazia: fantoccio Vucic incendiato a Carnevale, protesta ministero Esteri a Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri serbo ha inviato una nota di protesta all'ambasciata della Croazia a Belgrado per condannare l'episodio che ha visto dare alle fiamme un fantoccio con l'immagine del presidente serbo, Aleksandar Vucic, e di quello russo Vladimir Putin, durante la tradizionale sfilata di carnevale nel villaggio di Castelvecchio, in Croazia. Il fatto è stato condannato anche dal ministro degli Esteri serbo, Ivica Dacic. "Bruciare un fantoccio con l'effige del presidente serbo, Aleksandar Vucic, è un atto assolutamente inaccettabile, in completa contraddizione con l'impegno espresso congiuntamente per la piena normalizzazione delle relazioni e il miglioramento della cooperazione globale tra i nostri Paesi", ha detto Dacic. Il ministro ha aggiunto che "questo scandaloso atto di diffusione dell'odio invia un messaggio che non contribuisce in alcun modo al rafforzamento delle relazioni di buon vicinato, della pace e della stabilità nella regione, e danneggia direttamente e gravemente le relazioni tra i due Paesi". I media croati riferiscono che durante lo stesso carnevale gli anni scorsi sono state bruciate più volte le immagini del presidente del Consiglio nazionale serbo in Croazia (Snv), Milorad Pupovac, e del primo ministro croato Andrej Plenkovic. (Seb)