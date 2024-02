Sanità: L. Fontana a donne colpite da tumore al seno, non siete sole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ritengo necessario promuovere un approccio complessivo nel trattamento delle pazienti, che comprenda il loro benessere psico-fisico. Un miglioramento in tal senso contribuirebbe a rendere le cure all’avanguardia anche nel rispetto della dignità e della qualità di vita dell’individuo". Lo ha detto il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, nel suo indirizzo di saluto in occasione della cerimonia "Ambasciatori in rosa - Susan G. Komen Italia", presso la sala della Regina di Montecitorio. "Il mio pensiero e la mia vicinanza vanno, quindi, a coloro che stanno vivendo o hanno vissuto la sofferenza della malattia. Non siete sole - ha continuato la terza carica dello Stato -. Questo è il messaggio diventato simbolo di solidarietà e di incoraggiamento per tutte le donne colpite da un tumore del seno. Con la loro straordinaria testimonianza, le 'Donne in rosa' hanno generato negli anni un cambiamento positivo nel modo di affrontare la diagnosi e le terapie. Il mio auspicio è che questo impegno continui a essere un faro di speranza". (Rin)