Migranti: De Cristofaro (Avs), Meloni vuole costruire colonie detentive, gravissimo

- L'accordo Italia-Albania "è uno scempio giuridico, in contrasto con la nostra Costituzione, con l'ordinamento internazionale e con quello dell'Unione europea. Si istituisce un vero e proprio meccanismo di deportazione dei migranti verso un Paese terzo, per di più esterno all'Unione europea", ha detto in Aula il capogruppo dell'Alleanza verdi e sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama. "Le persone deportate nei centri in Albania subirebbero di fatto un regime di detenzione automatica e prolungata. Già oggi i rifugiati e i richiedenti asilo devono affrontare molti ostacoli per fare ricorso contro il rigetto delle domande di asilo e le decisioni di detenzione, soprattutto quando sono recluse negli hotspot o confinate in quei veri e propri lager che sono i Centri di permanenza per migranti (Cpr). Figuriamoci per chi verrà deportato in Albania. Il governo Meloni - ha concluso - vuole costruire vere e proprie colonie detentive per stranieri. Una cosa gravissima che rimanda al periodo più buio dell'Europa".(Rin)