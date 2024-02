Viabilità: Metrotranvia, chiusura e modifiche svincolo in entrata MI-via Palmanova in A51

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per consentire i lavori di realizzazione della Metrotranvia Interquartiere Nord (Tratta Funzionale Niguarda/Cascina Gobba M2) per conto del Comune di Milano, Milano Serravalle informa che dalle ore 22:00 di venerdì 16 febbraio alle ore 05:00 di lunedì 19 febbraio 2024, verrà disposta la chiusura al traffico del ramo di svincolo della A51 Tangenziale Est in entrata da MI-via Palmanova (km 10+650) per carreggiata nord (direzione A4-Usmate). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale attraverso il medesimo complesso di svincolo (entrata da Vimodrone). Per consentire l’ingresso in Tangenziale Est durante il periodo di lavori, dalle ore 11:00 di lunedì 19 febbraio 2024 fino al 30 gennaio 2025, il ramo di svincolo in entrata da MI-via Palmanova (km 10+650) per carreggiata nord (direzione A4-Usmate) verrà quindi riaperto al traffico in configurazione provvisoria di cantiere, mediante l’istituzione di un by-pass veicolare su via Padova nel Comune di Milano, chiudendo l’immissione originaria. (Com)