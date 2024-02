Fisco: Congedo (Fd'I), politica del governo efficace contro aziende 'apri e chiudi'

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La risposta del ministero dell'Economia e delle Finanze "all'interrogazione di Fratelli d'Italia in commissione Finanze sui dati relativi agli effetti della norma contro le Partite iva cosiddette 'apri e chiudi' - fortemente voluta da Fratelli d'Italia nella legge di Bilancio 2022 - conferma la lungimiranza e l'efficacia dell'azione del governo Meloni nel contrasto alle frodi fiscali". Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Finanze, Saverio Congedo. "Secondo i dati forniti dal ministero delle Finanze la norma ha consentito, infatti, di chiudere 'd'ufficio' in un solo anno 2.428 Partite iva, grazie all'attività di controllo posta in essere dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza". (segue) (Rin)