Repubblica Ceca: caso Capi Hnizdo, ex premier Babis di nuovo assolto

- La Corte municipale di Praga ha assolto l’ex premier Andrej Babis e la sua ex collaboratrice Jana Nagyova dall’accusa di frode di sussidi europei. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa “Ctk”. Si tratta del caso Capi Hnizdo (il nido della cicogna), che prende il nome da un complesso alberghiero e per conferenze, parte del conglomerato Agrofert fondato da Babis. Per la costruzione del complesso sono stati ottenuti 50 milioni di corone (circa due milioni di euro) di sussidi europei il cui stanziamento, secondo la tesi dell’accusa, è illecito. Babis e la sua assistente avrebbero infatti provvisoriamente cambiato un decennio fa lo status del complesso al fine di ottenere in modo fraudolento sussidi europei destinati al sostegno di piccole e medie imprese. La Corte municipale di Praga ha affrontato di nuovo il caso dopo che una prima assoluzione è stata ribaltata dalla Corte d’appello. (Vap)