Lavoro: Barzotti (M5s), stringere tempi su pdl lavoratori oncologici

- La proposta di legge per tutelare i lavoratori malati oncologici "deve essere approvata quanto prima. Invitiamo il governo a fare tutti gli approfondimenti necessari nel più breve tempo possibile e senza tirarla per le lunghe com'è avvenuto finora. Ricordo che si tratta di un testo ampiamente condiviso da maggioranza e opposizione e che l'Aula di Montecitorio, nei mesi scorsi, ha dato il via libera a un ordine del giorno con cui si prevedeva lo stanziamento di 52 milioni di euro per finanziare la proposta di legge. Carta canta, ora si passi dalle parole ai fatti". Lo afferma, in una nota, la capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Lavoro alla Camera, Valentina Barzotti. (Com)