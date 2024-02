Milano: nuovi soci per Afol Metropolitana e contratto di servizio approvato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo contratto di servizio per la gestione dei servizi per il lavoro, la formazione e l'orientamento che regola i rapporti tra Città metropolitana di Milano e Afol Metropolitana nel prossimo triennio 2024-2026 e dodici nuovi Comuni che entrano a far parte di Afol Metropolitana. Sono stati questi i temi all'ordine del giorno approvati all'unanimità il 13 febbraio 2024 dall'assemblea consortile dell'agenzia, presieduta dal sindaco di Garbagnate Milanese, Daniele Davide Barletta. Nel nuovo contratto di servizio presentato è stato rafforzato, rispetto al precedente, il nesso fra gli obiettivi strategici di Città Metropolitana e quelli assegnati ad Afol Metropolitana e resi più stringenti per entrambe obblighi e vincoli relativi a indirizzo, pianificazione strategica, programmazione economico finanziaria. È stato inoltre mappato e definito l'intero perimetro delle attività dell'agenzia, non solamente la funzione pubblica delegata "al lavoro", per la quale valgono obiettivi e indirizzi indicati dalla Regione nel quadro della convenzione siglata con Città metropolitana e in ordine al programma GOL. È stata inoltre definita e rafforzata la cabina di regia quale luogo del monitoraggio mensile tecnico-gestionale su personale, risorse e attività e di verifica degli output sugli impegni assunti. (segue) (Com)