Milano: nuovi soci per Afol Metropolitana e contratto di servizio approvato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nuovo contratto di servizio – dichiara Tommaso Di Rino, direttore generale di Afol Metropolitana – risponde a un percorso che ci vede oggi come unico soggetto pubblico sul territorio che fornisce servizi al lavoro per persone e aziende nell'area metropolitana. Sono stati definiti meglio gli strumenti che ci consentono di gestire in maniera integrata i 9 centri per l'impiego e definito il piano di potenziamento metropolitano con l'apertura di nuove strutture dedicate al lavoro sul territorio grazie ai fondi del Pnrr. Accanto a questi servizi ne garantiamo altri a mercato, ovvero che non sono finanziati nell'ambito del contratto di servizio, che non hanno costi per la comunità e che ci consentono di essere presenti sul territorio anche con progetti, ad esempio, dedicati alle donne e ai giovani che non lavorano e non studiano. Lo stesso ingresso dei nuovi Comuni nell'agenzia, che segue la fusione con Eurolavoro dello scorso anno, è il riconoscimento di un obiettivo comune e compreso anche dalle amministrazioni comunali di una gestione integrata di qualità dei servizi al lavoro, l'orientamento e la formazione su un'area vasta". L'altro punto all'ordine del giorno approvato all'unanimità dall'agenzia è stato infatti l'ingresso di dodici nuovi Comuni nell'azienda speciale consortile Afol Metropolitana, che passa così da 72 soci, compresa Città metropolitana di Milano, a 84 enti consorziati. Gli attuali ingressi nell'agenzia, che le amministrazioni comunali hanno deliberato nei mesi scorsi nei rispettivi consigli comunali, sono stati approvati all'unanimità ieri dall'assemblea consortile di Afol Metropolitana, presieduta dal sindaco di Garbagnate Milanese. Le amministrazioni comunali che ora fanno parte dell'azienda speciale consortile sono per l'Alto Milanese Arconate, Buscate, Cuggiono, Dairago, Inveruno, Legnano, Rescaldina, Turbigo, Vanzaghello e Villa Cortese; per il Magentino Corbetta e per l'Adda Martesana Cambiago. (Com)