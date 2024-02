Milleproroghe: Curti (Pd), bene ripristino Zona franca urbana area sisma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le commissioni congiunte Bilancio e Affari costituzionali della Camera "hanno approvato un mio emendamento al decreto Milleproroghe, con cui chiedevo di ripristinare la Zona franca urbana in area sisma". Lo dichiara il deputato democratico, Augusto Curti, firmatario insieme alla collega Irene Manzi dell'emendamento 17.012 al decreto Milleproroghe. "La riformulazione operata dal governo formalizza una proroga fino al 31/12/2024 stanziando 11,7 milioni di euro - continua il parlamentare -. Si tratta ovviamente di una cifra inferiore alle aspettative, ma confido che nel corso dell'anno si potrà lavorare per integrarla. La Zona franca urbana è un modello che, negli anni, si è dimostrato indispensabile per sostenere il tessuto economico delle aree terremotate. E' questo il motivo per cui lo stralcio operato dall'Esecutivo, nella Legge di Bilancio, aveva generato enorme preoccupazione tra le imprese del cratere. L'emendamento dunque, nel restituire alle aziende importanti strumenti agevolativi, evita il rischio di vanificare gli sforzi fin qui compiuti per la ripartenza e lo sviluppo dei territori colpiti dal sisma".(Rin)