Stellantis: Orlando (Pd), da Urso minaccia spuntata, non risponde su secondo produttore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- "Volevo dare una notizia al ministro Urso: il suo predecessore si chiama Giancarlo Giorgetti e lo incontra ogni qualvolta si reca in Consiglio dei ministri. Stando alla sua considerazione non capiamo se la sua risposta è che non c'è più niente da fare e quindi il ministro alza le mani, oppure si ritiene ancora utile intervenire. Se si ritiene utile intervenire allora lei non ha risposto alla nostra domanda se è alle viste un secondo produttore. E mi pare che lei ci abbia detto che si, forse ci sarà, ma che al momento non ci sono elementi per poterlo dire". Lo ha detto il deputato Pd ed ex ministro del Lavoro, Andrea Orlando, replicando al ministro delle Imprese, Adolfo Urso, nel corso del question time alla Camera su Stellantis. "A proposito di uno sguardo al passato, continuare a rinviare il passaggio all'elettrico - ha spiegato l'ex ministro democratico - non è coinciso con la difesa della produzione nel nostro Paese. Cosa che dovremmo trarre tutti come lezione. Lei dice che Tavares, avendo avuto una modifica del regolamento Ue, sostanzialmente le ha garantito che produrrà un milione di mezzi. Molto poco come garanzia, diciamolo francamente. E ad oggi i segnali vanno in un'altra direzione. La minaccia che lei fa è totalmente spuntata. Perché è vero che potete dire a Stellantis 'non vi diamo i soldi sugli incentivi perché li diamo a chi investirà', ma se lei non ha chi investe è come avere una pistola scarica in mano. Quindi la attendiamo qui a spiegarci quali concreti passi avanti si sono realizzati - ha concluso Orlando - per avere un secondo investitore nel nostro Paese. Oggi, purtroppo, non ci ha risposto". (Rin)