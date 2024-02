Tito: Rampelli (Fd'I), ancora strisciante negazionismo in commissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Altra fumata nera per la revoca dell’onorificenza al dittatore comunista Josip Broz Tito, improvvidamente conferita nel 1969 dal presidente della Repubblica dell’epoca, Giuseppe Saragat. Non credevo sarebbe stato necessario ribadirne i crimini, in particolare quelli contro la comunità italiana presente nell’Adriatico orientale, commessi dal sanguinario tiranno assunto a leader della sinistra italiana, nonostante i suoi indegni massacri". È quanto dichiara, in una nota, il vicepresidente della Camera dei deputati, Fabio Rampelli, di Fratelli d’Italia. "L’atteggiamento ostruzionistico dell’opposizione in commissione affari costituzionali per bloccare l’approvazione del testo unificato di tre proposte del centrodestra, rappresenta davvero una brutta pagina per il Parlamento e un’ulteriore offesa per gli italiani che hanno avuto congiunti infoibati o vissuto in prima persona il dramma dell’esodo forzato dalle terre istriane, giuliane e dalmate - continua il parlamentare -. Atteggiamento che conferma uno strisciante negazionismo verso quella pagina dolorosa della storia nazionale o, peggio, un indecente giustificazionismo che allontana la sinistra dal sentimento patriottico e la fa ripiombare nel gorgo dell’ideologia comunista. Lo avevo dichiarato una settimana fa - conclude Rampelli - e, nonostante la reazione indispettita di chi si è sentito colpito dai miei giudizi, lo confermo con sincera delusione alla luce degli episodi di oggi". (Com)