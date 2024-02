Fisco: Osnato (Fd’I), bene governo e Forze dell’ordine su contrasto ad "apri-e-chiudi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'attività meritoria, in difesa della nostra democrazia economica, grazie alla quale gli onesti non devono temere la concorrenza sleale dei furbi. “Dico grazie all'attività incessante dell'Agenzia delle entrate e delle Forze dell'ordine contro le partite Iva 'apri e chiudi', resa possibile grazie a un governo che poche settimane dopo l'insediamento già manteneva un importante impegno personale di Giorgia Meloni". Lo dichiara Marco Osnato – deputato di Fratelli d'Italia, presidente della Commissione Finanze e responsabile economico del partito – commentando la risposta del Mef all'interrogazione, promossa dalla deputata pratese Chiara La Porta e a prima firma dell'on. Congedo, per conoscere il risultato dei controlli effettuati nell'ultimo anno. "Come ho già sottolineato in altre occasioni, alcuni pseudo-imprenditori dediti al raggiro e abituati all'assenza di legalità hanno abusato troppo a lungo della nostra pazienza. Oltre 2500 chiusure in tutta la Nazione, di cui una quota significativa nel territorio che più di tutte vede la presenza di aziende irregolari gestite da cittadini cinesi, è un bilancio di cui essere soddisfatti", continua l'esponente di Fd’I. "Nessuno può considerare l'Italia come terra di conquista. Esistono regole chiare, che tutelano la prosperità e la salute di tutti: vanno fatte rispettare. Non può esserci spazio per l'economia sommersa, tantomeno in una congiuntura internazionale così difficile", conclude Osnato. (Rin)