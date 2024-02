Veneto: assessore Turismo, a Monaco di Baviera per presentare offerta turistica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Federico Caner, assessore regionale veneto al Turismo, si trova a Monaco di Baviera per partecipare alla più grande fiera di viaggi e tempo libero, Free (Travel and leisure fair). "È un appuntamento irrinunciabile per il Veneto - ha dichiarato Caner - e per gli operatori turistici. Qui potranno presentare le proposte per il 2024 dedicate al benessere, al turismo slow, all'enogastronomia e alle spiagge. I dati dei primi undici mesi del 2023 in Veneto confermano 19,9 milioni di arrivi (+3,1 per cento) e 69,2 milioni di presenze (+0,1 per cento), con un significativo aumento del +10,9 per cento delle presenze tedesche rispetto al periodo pre-pandemia, e dal +7,3 per cento di quelle austriache. In questo contesto, la costa veneta trova nella Germania, il principale mercato di riferimento e i clienti più affezionati, tanto da rappresentare ben il 34,2 per cento delle presenze nelle località balneari, pari a circa 8,8 milioni". Caner ha aggiunto: "A Free raccontiamo un Veneto che sta investendo in un'offerta capace di soddisfare i turisti che cercano un rapporto più intenso con la natura e che optano per i campeggi nelle località balneari e lacustri. Affianco alle proposte dedicate al turismo open-air, abbiamo voluto valorizzare il prodotto cicloturismo grazie alla collaborazione con Marca Treviso, la proposta culturale con la lirica e la presenza della Fondazione Arena di Verona e le eccellenze enogastronomiche a chilometri zero di Coldiretti Veneto. La delegazione, infatti, ha portato in Germania le nostre eccellenze agroalimentari, vanto della Dop economy regionale che vale 3,70 miliardi di euro dell'intero fatturato (otto miliardi), realizzato da quasi 60 mila imprese agricole". (Rev)