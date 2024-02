Roma: Acea Ato 2, da lunedì sera sospensione del flusso idrico in alcune zone del Municipio I

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Acea Ato 2 comunica che al fine di consentire la realizzazione di interventi di manutenzione "è necessario effettuare una sospensione del flusso idrico in alcune zone del Comune di Roma – Municipio I". Di conseguenza, dalle ore 22:00 di lunedì 19 febbraio alle ore 20:00 di martedì 20 febbraio, si verificheranno abbassamenti di pressione e possibili mancanze d’acqua alle utenze ricadenti nelle seguenti zone: via Cola di Rienzo (tratto da via Properzio a piazza della Libertà), piazza dell’Unità, via Properzio (da civ.1 a civ.13a), via Tibullo (da civ.1 a civ.16), via Fabio Massimo (da civ.1 a civ.25), via Terenzio (da civ.1 a civ.13), via Paolo Emilio (da civ.1 a civ.25), via Alessandro Farnese (da civ.2 a civ.2e), via Ovidio (da civ.2 a civ. 18), via Orazio (da civ.1 a civ.19), via Ezio (da civ.2 a civ.20b), via Tacito (da civ.1 a civ.31), via Marcantonio Colonna (da civ.2 a civ.16), piazza della Libertà, lungotevere Arnaldo da Brescia (tratto da via Luisa di Savoia a lungotevere Arnaldo da Brescia 11b). Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe alle citate. Per limitare i disagi ai cittadini, Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento presso le seguenti strade: lungotevere Arnaldo da Brescia, angolo via Cesare Beccaria, piazza della Libertà, via Marcantonio Colonna, angolo via Cola di Rienzo e via Cola di Rienzo, angolo via Paolo Emilio.(Com)