- Oggi la commissione Affari sociali del Senato "ha approvato la relazione finale dell'indagine conoscitiva a proposito dell'edilizia ospedaliera". Lo scrive in una nota Elisa Pirro, senatrice del Movimento cinque stelle in commissione Affari sociali. "Constatiamo con soddisfazione che sono state accolte alcune delle nostre osservazioni", aggiunge. (segue) (Com)