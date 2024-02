Milano: Scurati (Lega), bene operazione Carabinieri contro spaccio, basta sacche di degrado nei parchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene l'operazione dei Carabinieri della Compagnia di Legnano, supportati anche da un elicottero, per il servizio straordinario di controllo del territorio contro lo spaccio di droga nel Parco del Roccolo a Busto Garolfo. La Lega e la Regione Lombardia sono da sempre al fianco delle Forze dell'Ordine per reprimere le sacche di degrado e restituire alla legalità e alla cittadinanza gli spazi pubblici e i parchi. Complimenti quindi ai Carabinieri per questo intervento". Così Silvia Scurati consigliere regionale della Lega in merito all'operazione dei Carabinieri nel Bosco del Roccolo dove è stato recuperato un fucile e identificate 35 persone.(Com)