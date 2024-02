Veneto: Zaia su granchio blu, stanziati contributo di 200 mila euro per cattura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Veneto stanzierà ulteriori fondi per la cattura del granchio blu. "La Giunta Regionale – ha dichiarato Luca Zaia, presidente della Regione Veneto -, visto il perdurare dell'emergenza, ha deciso di stanziare un ulteriore contributo di 200 mila euro, destinato a sostenere la cattura del granchio blu, andando ad aiutare i pescatori che escono con le barche e che lottano ogni giorno per poter fare il proprio mestiere. Fra le pieghe del bilancio conto che possano essere trovati ulteriori stanziamenti. Mi rivolgo però al Governo e alle istituzioni nazionali perché sia al più presto deliberato lo stato di calamità, come più volte la Regione ha richiesto. Dalle informazioni disponibili sembra manchino ancora i decreti attuativi al provvedimento che estende al settore pesca le misure previste per l'agricoltura: su questo punto è urgente accelerare i tempi. Ci sono molte famiglie e imprese, in Veneto, che stanno vivendo momenti drammatici". "Ringrazio il governo e il ministro Lollobrigida – ha aggiunto Zaia - per quanto fatto, affrontando una situazione sicuramente imprevedibile e complessa, che mette a dura prova anche gli strumenti normativi esistenti e costringe a un lavoro straordinario alla ricerca di soluzioni nuove. Siamo davanti a un fenomeno che sta mettendo in ginocchio un intero settore: è già stata compromessa la gran parte del nostro patrimonio ittico locale". (segue) (Rev)