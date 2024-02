Veneto: Zaia su granchio blu, stanziati contributo di 200 mila euro per cattura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questi giorni - ha aggiunto Zaia - ho chiesto, affiancato dal lavoro prezioso dell'assessore Corazzari, di cercare nelle voci di bilancio regionale un ulteriore sforzo per la pesca, che va ad aggiungersi alle risorse stanziate nell'immediatezza dell'emergenza. Ma serve un ulteriore sostegno del Governo, che sono certo potrà concretizzarsi". "Ricordo che siamo i primi produttori nazionali per la Vongola verace con 52 mila quintali e rappresentiamo il 40 per cento a livello nazionale. Per la Cozza Dop produciamo 20 mila quintali. Ma il granchio blu sta facendo una strage. Condividiamo i sentimenti dei nostri pescatori, è inutile seminare prodotto con il granchio che divora la semina: la chiusura delle attività annunciata dal Consorzio non fa che confermare l'urgenza delle richieste già avanzate dalla Regione. È fondamentale, come ho ribadito nella lettera inviata al ministro Lollobrigida lo scorso 16 gennaio, la dichiarazione dello stato di calamità e la nomina di un commissario per gestire l'emergenza. È importante inoltre pagare i pescatori per pescare il granchio blu: per contenere il predatore e come indennizzo per il mondo pesca. Perdere questa realtà vuol dire perdere un modello produttivo, con pesanti ricadute a livello occupazionale e sociale ma anche a livello di tradizioni, identità e cultura", ha concluso. (Rev)