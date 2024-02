Lazio: Rapporto Pendolaria, record per mancato ritorno su treni dopo pandemia, - 40 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Legambiente ha pubblicato il dossier Pendolaria 2024, con l'analisi del trasporto pendolare in Italia. Dal report il Lazio emerge per avere il record negativo di ritorno sui treni dopo la pandemia, tra 2019 e 2022 sono -40 per cento i pendolari sui treni regionali, da oltre 500.000 viaggiatori a 350.000, mentre in tutte le altre regioni stanno risalendo i numeri a quelli pre-pandemici. Intanto dalla Regione continuano ad arrivare risorse scarsissime: per il trasporto regionale investimenti pari ad appena lo 0,04 per cento del bilancio. "Con i numeri di Pendolaria sono chiarissimi gli scarsi investimenti regionali, le differenze clamorose per la qualità di viaggio su mezzi Trenitalia e Cotral e i picchi di disservizi infernali sui treni romani verso Ostia e verso Nord", commenta Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio. (segue) (Com)