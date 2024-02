Lazio: Rapporto Pendolaria, record per mancato ritorno su treni dopo pandemia, - 40 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Lazio ha un numero di convogli complessivi molto importante ma numerosi sono anche i nodi clamorosamente evidenti che continuano a non essere risolti: Roma Lido e Roma Nord agonizzanti, ma anche frequenze di passaggio dalla Capitale verso Tivoli, Nettuno e i Castelli totalmente inadeguate, così come le novità zero sulle riattivazioni di tratti ferroviari dismessi a Fiumicino Città, Terracina e tra Orte e Civitavecchia. Di fronte a queste necessità, il crollo delle utenze del Tpl è la conseguenza più diretta, così come l'aumento di traffico, inquinamento e incidentalità legata all'enorme numero di automobili private in circolazione, peraltro se l'investimento regionale per le ferrovie è irrisorio, è sparito anche quello enorme stanziato inizialmente da Pnrr con i tagli arrivati da un Ministero dei Trasporti che lascia all'asciutto due progetti strategici come la linea veloce Roma-Pescara e soprattutto l'Anello Ferroviario, ma continua a puntare su strade e autostrade come la Roma-Latina e la bretella Cisterna-Valmontone, con scelte del tutto opposte a quelle per migliorare ambiente e qualità della vita nel Lazio", conclude. (segue) (Com)