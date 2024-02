Lazio: Rapporto Pendolaria, record per mancato ritorno su treni dopo pandemia, - 40 per cento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Lazio "è la seconda Regione per offerta totale di treni con 1.521 al giorno (di cui 961 di Trenitalia e 560 di ATAC e Cotral); se l'età media dei convogli, con 17,8 anni, è solo lievemente superiore rispetto alla media nazionale di 15,8 anni, c'è una clamorosa differenza tra la flotta Trenitalia che ha vetture tra le più nuove d'Italia con soli 13 anni di età media e quella di Cotral-Atac che, con 32,5 anni raggiungono invece la media peggiore d'Italia. Tra le conseguenze più evidenti di questo divario incredibile è lo stato di salute di Roma-Lido e Roma Nord-Viterbo che anche questo anno sono in assoluto tra le peggiori linee d'Italia: dopo anni e anni di inqualificabile peggioramento del servizio, si è arrivati al disastro totale sulle cosiddette ex-concesse che in questi ultimi mesi avrebbero dovuto cambiare volto con i passaggi di gestione da Atac a Cotral", si legge nella nota di Legambiente. (segue) (Com)