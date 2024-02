Lazio: Rapporto Pendolaria, record per mancato ritorno su treni dopo pandemia, - 40 per cento (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Amedeo Trolese, responsabile per la mobilità di Legambiente Lazio, pone l'accento sull'importanza delle stazioni: "Più ne apriamo al territorio e più utenti si avvicineranno al trasporto su ferro con conseguente miglioramento della qualità della vita. Quindi bisogna velocizzare al massimo per aprire il cantiere del 'nodo Pigneto' dove è prevista la realizzazione di una nuova stazione di interscambio tra ferrovie regionali e metro C completamente interrata e il miglioramento dello spazio urbano sovrastante. Attuazione dei previsti Piani di assetto di Tiburtina, Tuscolana, Trastevere e Ostiense, dei quali si narra da decenni ma non si ha alcuna notizia seria; così come l'apertura di due stazioni Selinunte e Statuario; del Piano Regolatore generale ferroviario di Roma Casilina (con apertura di accesso da Tor Pignattara); della fermata Zama e del collegamento tra la Stazione Tuscolana e la fermata Ponte Lungo della Metro A; così come per la fermata Massimina sulla linea per Civitavecchia. Infine va menzionata la riqualificazione della stazione di Torricola vera e propria porta dell'Appia Antica". (segue) (Com)