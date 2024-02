Lazio: Rapporto Pendolaria, record per mancato ritorno su treni dopo pandemia, - 40 per cento (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le tratte da ri-attivare, con Pendolaria Legambiente torna a chiedere la riapertura della Priverno-Terracina e Orte-Capranica-Civitavecchia ma anche della Parco Leonardo Fiumicino Città, per ridare un treno alla maggior città italiana senza stazione. Sull'aumento delle frequenze di passaggio, l'associazione del cigno verde chiede che avvenga su FL2 Roma-Tivoli dagli attuali 30/60 minuti a 15 minuti con i lavori previsti per l'alta velocità Roma-Pescara, su FL4 Roma-Castelli e su FL8 Roma-Nettuno dagli attuali 60 minuti a 15 minuti grazie a un quadruplicamento della tratta Capannelle-Ciampino, così come la trasformazione in metropolitane di Roma Nord e Roma Lido che non sia un solo cambio di nome ma un aumento straordinario di servizio per le tratte pendolari potenzialmente più frequentate d'Italia. (Com)