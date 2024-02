© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione in Russia a gennaio del 2024 ha accelerato arrivando al 7,44 per cento rispetto al 7,42 per cento del mese prima. Lo ha riferito l’Istituto di statistica della Russia (Rosstat). Secondo le previsioni del ministero dello Sviluppo economico russo, l'inflazione in Russia nel 2024 sarà del 4,5 per cento. (Rum)