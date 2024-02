Lazio: Matteoni (ex Confartigianato), preoccupante rapporto Pendolaria su trasporti servono investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marco Matteoni, ex presidente della Confartigianato Edilizia di Roma e del Lazio, nonché tra i principali player nella riqualificazione immobiliare ed energetica, in una nota dichiara: "Stiamo osservando con molta attenzione il dossier Pendolaria 2024, pubblicato da Legambiente. E nel caso del trasporto pubblico nel Lazio, continuano ad emergere dati assolutamente seri e preoccupanti, con criticità e problematiche ataviche su linee come la Roma Nord e la Roma Lido, dove spesso gli utenti vivono vere e proprie odissee con ritardi e disservizi". "Utenti che quindi preferiscono utilizzare un mezzo privato per spostarsi con conseguenti effetti negativi in termini di traffico e inquinamento. È chiaro ed evidente che il nostro territorio regionale ha estremo bisogno di un maggior investimenti economici e opere infrastrutturali al fine di incrementare la qualità e la quantità del servizio di trasporto pubblico su gomma e su ferro", conclude. (Com)