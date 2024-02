Germania: ministro Difesa, non abbiamo bisogno di discussione su atomica europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- La discussione su un sistema di deterrenza nucleare europeo è "talmente complessa che non dovremmo semplicemente avviarla: ora non ne abbiamo proprio bisogno". È quanto dichiarato dal ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, come riferisce l'emittente televisiva "Zdf". L'esponente del governo federale ha così reagito al dibattito in corso in Europa sulla deterrenza nucleare, innescato dalle recenti dichiarazioni sulla Nato dell'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Al riguardo, Pistorius ha sottolineato di non dare "alcuna importanza ai dibattiti accesi nel momento sbagliato" né a "ogni citazione di chi vuole candidarsi" alla Casa Bianca. Per il ministro della Difesa tedesco, sarebbe una buona idea non guardare costantemente al possibile candidato repubblicano alla presidenza degli Usa o alle elezioni in questo Paese "come un coniglio al serpente". È invece importante "fare i compiti" per le capacità di difesa dell'Europa. "Non sempre è successo in maniera sufficiente negli ultimi dieci anni", ha osservato Pistorius. Quando gli è stato chiesto se il governo federale debba reagire alla proposta per un sistema di deterrenza nucleare avanzata dal presidente francese Emmanuel Macron, il ministro della Difesa tedesco ha risposto: "No, non dobbiamo". Per Pistorius, infine, lo scudo nucleare degli Stati Uniti in Europa deve essere mantenuto e non abbandonato o messo in discussione con noncuranza, perché "non vi è alcuna ragione per questo". (Geb)