Università: Colucci (Nm), un milione di euro per collegi universitari di merito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Offrire vitto e alloggio, biblioteche, impianti informatici e sportivi e un ambiente formativo: è ciò che offrono i collegi residenziali di merito, strutture residenziali destinate a ospitare studenti delle università italiane, statali e non statali, che nel corso degli studi superiori abbiano dimostrato doti e impegno particolari e ottenuto risultati di eccellenza. Noi moderati ha particolarmente caro il tema dell'istruzione; per questo nelle commissioni Affari costituzionali e Bilancio, riunite durante l'esame per la conversione del decreto legge Milleproroghe, è stato approvato un emendamento da noi presentato e segnalato che proroga per tutto il 2024 lo stanziamento di un milione di euro per i collegi universitari di merito accreditati". Lo afferma l'onorevole Alessandro Colucci, di Noi moderati. (Rin)