Roma: da Giunta via libera ai 2 progetti definitivi Pinqua di Tor Bella Monaca e Porto Fluviale (4)

- "Porto Fluviale RecHouse: Recupero partecipato del patrimonio artistico e sociale dell'immobile vincolato e occupato denominato Ex – Direzione Magazzini del Commissariato" - Costo complessivo: 15 mln di euro (Pnrr – Pinqua – Roma Capitale). Il progetto prevede la trasformazione dell'immobile per la creazione di alloggi che verranno inseriti nel patrimonio Erp e servizi di pubblica utilità, basati su principi di economia circolare, spazi di formazione informatica, uno sportello antiviolenza e sale per associazioni di quartiere. Nel cortile è previsto anche uno spazio pubblico aperto ai cittadini. (Com)