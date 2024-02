Somalia: raid Usa nel Basso Giuba, uccisi due miliziani di al Shabaab

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su richiesta del governo federale della Somalia, il Comando africano degli Stati Uniti (Africom) ha condotto un raid aereo contro il gruppo jihadista al Shabaab lo scorso 9 febbraio. L'attacco, riferisce l'Africom in un comunicato, è avvenuto in un'area remota nelle vicinanze di Yaq Dabel, nella regione meridionale nella regione del Basso Giuba, e portato all'uccisione di due terroristi. "L'Africom continuerà a valutare i risultati di questo attacco aereo e fornirà ulteriori informazioni, se necessario. Dettagli specifici sulle unità coinvolte e sulle risorse utilizzate non verranno rilasciati al fine di garantire la sicurezza operativa", prosegue la nota. Al Shabaab è la rete di al Qaeda più grande e capillare al mondo e ha dimostrato sia la volontà che la capacità di attaccare le forze statunitensi e minacciare gli interessi di sicurezza degli Stati Uniti. Il Comando africano degli Stati Uniti, insieme ai suoi partner, continua ad agire per impedire a questo gruppo terroristico dannoso di pianificare e condurre attacchi contro i civili. La Somalia rimane fondamentale per il contesto di sicurezza nell’Africa orientale. Le forze del Comando africano degli Stati Uniti continueranno ad addestrare, consigliare ed equipaggiare le forze partner per fornire loro gli strumenti di cui hanno bisogno per indebolire al Shabaab", conclude la nota. (Com)