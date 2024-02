IA: Ascani (Pd), la Camera lancia manifestazione rivolta a mondo università e ricerca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lanciamo oggi una manifestazione di interesse per raccogliere proposte per l'utilizzo dell'Intelligenza artificiale generativa per la Camera dei deputati in tre ambiti, due call for proposals e una call for ideas". Lo ha detto Anna Ascani, deputata Pd e vicepresidente della Camera intervenendo alla presentazione a Montecitorio del report sull'Ia del comitato di Vigilanza per la documentazione. "Sono invitati a partecipare studiosi impegnati in corsi post universitari, ricercatori, centri di competenze universitari ed enti di ricerca che possono inviare le proprie proposte da oggi al 31 maggio prossimo", ha aggiunto. (segue) (Rin)