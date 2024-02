Usa: sparatoria a Washington, tre poliziotti feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre agenti di polizia sono rimasti feriti a seguito di un confronto a fuoco durante l’esecuzione di un mandato d’arresto nel quadrante Sud-Est della capitale statunitense, Washington. Il dipartimento di polizia del distretto di Columbia ha specificato che le ferite dei tre poliziotti non sono letali. Gli agenti sono rimasti feriti dopo che una persona ha aperto il fuoco durante l’esecuzione di un mandato d’arresto nel quartiere di Marshall Heights. La persona in questione si è barricata all’interno dell’abitazione, e avrebbe sparato diversi altri colpi dalle finestre. (Was)