Milano: presidio davanti al Severi-Correnti, al fianco degli studenti occupanti e al popolo palestinese

20 luglio 2021

- Una trentina di ragazzi si sono riuniti oggi di fronte al liceo Severi-Correnti in via Alberti: oggi è, infatti, previsto un Consiglio d’Istituto straordinario per decidere sulle sorte dei responsabili dell’occupazione iniziata il 30 gennaio e terminata l’1 febbraio, il cui bilancio dei danni ammonta a 70 mila euro. “Questi ultimi giorni ci hanno ricordato di vivere in un clima che tende a isolare chi lotta senza delegare alle istituzioni la spinta che lo porta ad agire”, afferma ai microfoni una studentessa. “Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato, - ha continuato - ha presentato un’interrogazione parlamentare per la presunta devastazione della scuola da parte degli occupanti”. Anche il ministro dell’Istruzione Valditara “non ha tardato a esporsi, questo paladino della giustizia si è presentato nel nostro istituto dicendo che a scuola c’è stata una guerriglia e ha concluso con una brillante proposta pedagogica: quella di bocciare tutti gli occupanti”, ha concluso. Due gli striscioni esposti, in uno si legge “Contro ogni guerra e colonialismo al fianco del popolo palestinese. Sabotiamo l’invio di armi, organizziamoci, blocchiamo tutto”, nell’altro “difendiamo le nostre lotte, difendiamo le nostre pratiche, riprendiamo i nostri spazi! Al fianco degli studenti occupanti, occupiamo tutto”. Oltre agli studenti del Severi-Correnti, anche ragazzi appartenenti al collettivo Piovra, al collettivo Lungamarcia e al Centro Occupato Autogestito T28. Durante i vari interventi, si sono menzionati anche gli scontri avvenuti a Napoli tra i manifestanti e la Polizia di fronte alla sede della Rai, in seguito alle polemiche nate dopo la comunicazione di solidarietà a Israele dell’amministratore delegato della Rai Roberto Sergio, scontri che gli studenti ritengono essere “segno della censura del Governo”. (Rem)