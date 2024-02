© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una trentina di ragazzi si sono riuniti oggi di fronte al liceo Severi-Correnti in via Alberti: oggi è, infatti, previsto un Consiglio d’Istituto straordinario per decidere sulle sorte dei responsabili dell’occupazione iniziata il 30 gennaio e terminata l’1 febbraio, il cui bilancio dei danni ammonta a 70 mila euro. (Foto: Agenzia Nova) (Rem)