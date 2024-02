Roma: domani Consiglio generale della Cisl del Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, giovedì 15 febbraio alle ore 9:30, presso l'Auditorium Carlo Donat-Cattin, in Via Rieti n. 13, a Roma, si terrà il Consiglio generale della Cisl del Lazio alla presenza del segretario generale della Cisl Luigi Sbarra. Durante i lavori del Consiglio Generale verrà presentata e consegnata la ricerca "Il Lazio attraverso la lente della Cisl. Come sono cambiati i redditi da lavoro e da pensione nella nostra regione". "La ricerca della Cisl Lazio, in collaborazione con il Caf Cisl Lazio, analizza come sono cambiati i redditi da lavoro e da pensione, e registra come il motore della crescita economica sia piuttosto ingolfato" commenta Enrico Coppotelli, segretario generale Cisl del Lazio. "Le ragioni strutturali e globali evidenziate si rispecchiano sui numeri registrando peraltro soglie di povertà in alcune province, con diverse persone che non riescono a raggiungere uno standard di vita minimo", comunica, in una nota, la Cisl del Lazio. (Com)